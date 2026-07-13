Cristina Ferreira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Ficou visto que ninguém gosta dela"

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira comenta a prestação de uma das concorrentes do “Big Brother Verão” e reage ao resultado da votação do público, afirmando: «Ficou visto que ninguém gosta dela». Ao lado de Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, a apresentadora analisa o impacto da expulsão e debate as razões que poderão ter levado os espectadores a tomar essa decisão.