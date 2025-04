Cristina Ferreira sobre grande estreia da TVI: «Eu vivi esta história com o meu pai»

No «Dois às 10», «Mulheres, às Armas» é uma minissérie de ficção em três episódios, com estreia marcada para dia 11 de Abril, na TVI. Uma ideia de Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI. Uma produção que se centra nas mulheres que viveram em Portugal durante a Guerra Colonial. A série pretende dar visibilidade a um período da história portuguesa que raramente é abordado sob a perspetiva feminina. A narrativa explora os desafios e as dificuldades enfrentadas por estas mulheres, que tiveram de lidar com a ausência dos seus maridos, irmãos e filhos, enquanto lutavam por direitos iguais e oportunidades. A série convida o público a refletir sobre o passado e a reconhecer o papel fundamental das mulheres na construção de um futuro mais igualitário. Saiba mais em TVI Player