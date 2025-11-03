VÍDEO SEGUINTE
Cristina Ferreira sobre Liliana: «Não gosto que se olhe para as coisas com palas»

No «Dois às 10», fazemos a análise completa da 8.ª gala do «Secret Story 9». Os momentos mais marcantes, as discussões que deram que falar e as surpresas da noite são tema de conversa com os nossos comentadores de sempre — Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 20min
