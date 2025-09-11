VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comenta a dinâmica do «Big Brother Verão» e reflete sobre como a entrada de Catarina Miranda alterou completamente o rumo do jogo.

  • Hoje às 12:04
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Detido homem que oferecia 500 euros por cabeça de brasileiros mortos

Hoje às 12:49

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

Hoje às 12:01

Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»

Hoje às 11:58

O pequeno segredo que Cristina Ferreira esconde quando usa vestidos compridos

Hoje às 11:24

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Hoje às 11:20

Cristina Ferreira questiona Maria Cerqueira Gomes: «Estás sozinha? Ainda não arranjaste ninguém?»

Hoje às 11:12
MAIS

Mais Vistos

Luísa Castel-Branco sobre o «Big Brother Verão»: «Coitadinha, não merece ganhar!»

Ontem às 10:13

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

Hoje às 12:04

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

Hoje às 11:20

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

Hoje às 12:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Hoje às 12:00

Fora do Estúdio

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

Ontem às 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

9 set, 08:58

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

8 set, 11:06

Fotos

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Hoje às 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

Hoje às 15:30

Experimentámos peixe frito na air fryer e já não fazemos de outra fomra

Hoje às 15:00

Descubra como salvar botas de camurça manchadas pela chuva

Hoje às 14:00