Cristina Ferreira sobre namoro de casal famoso: «Estou muito feliz»

Com 35 anos, João Jesus é um dos atores mais acarinhados da televisão portuguesa nos dias de hoje. Depois de protagonizar a novela “A Fazenda”, brilha em “Amor à Prova” com Tomás. Hoje, no Dois às 10, o ator fala-nos do seu projeto em teatro e da sua vida privada, que recentemente se tornou notícia depois de assumir romance com Sofia Ribeiro.