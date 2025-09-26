No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, ex-concorrente do «Secret Story», Joana Pinto, também ex-concorrente do formato, e Gonçalo Quinaz, comentador habitual do programa. Juntos, analisam as últimas novidades do «Secret Story 9», revisitam os momentos mais marcantes da semana, discutem as estratégias dos concorrentes e partilham opiniões sobre os rumos do jogo.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»
- Joana Lopes
- Há 1h e 16min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
06:48
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «O Dylan ainda não percebeu nada da Vera e da Inês, pois não?»
Há 1h e 16min
04:49
Influencer recorda o dia do seu casamento: «Ter os nossos filhos a ver o nosso casamento foi algo que nos tocou muito»
Há 2h e 45min
08:16
Mãe de influencer esteve às portas da morte: «O maior desejo era ver-me casar. Conseguimos»
Há 2h e 33min
10:39
Depois de chegarem ao seu casamento de camião, Diana e Micael abriram uma empresa de camiões
Há 2h e 18min
08:41
Do sonho ao caos: casamento de Daniela e Bruno virou um pesadelo
Há 2h e 15min
03:23
Gonçalo Quinaz não poupa críticas a Fábio, concorrente do «Secret Story 9»: Acho um miúdo tonto»
Há 1h e 38min
03:23
Comentador destaca prestação de concorrente do «Secret Story 9»: «Está um passo à frente de todos os outros»
Há 1h e 38min
02:35
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Há 1h e 34min
05:21
Cristina Ferreira lança a questão: «Gostavam que a Liliana ouvisse o Zé?»
Há 1h e 23min
05:21
«É uma das protagonistas»: Saiba quem é a concorrente do «Secret Story 9» que mereceu destaque entre os comentários
Há 1h e 22min
01:12
Renata Reis sobre Lídia, concorrente do «Secret Story 9»: «Ela vai provocando»
Há 1h e 12min
02:30
«Chamo-me Íris, tenho 15 anos e estou a lutar contra seis tumores»: Um testemunho que o vai deixar sem palavras
Há 1h e 8min
02:31
Aos 15 anos, Íris luta contra seis tumores: «É uma história que mete medo»
Há 1h e 7min
03:23
Carlos sobre a enteada que luta, com 15 anos, contra seis tumores: «Disseram que não teriam cura para a Íris»
Há 59 min
01:44
Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»
Há 57 min
08:37
«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres
Há 19 min