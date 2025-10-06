No «Dois às 10», fazemos o rescaldo da 4.ª gala do «Secret Story 9». Foi uma noite cheia de emoções, surpresas e momentos que deram muito que falar. Para comentar tudo o que aconteceu — desde as nomeações às novas rivalidades na casa — contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que analisam cada detalhe e não deixam passar nada em branco.
Cristina Ferreira sobre possível afastamento de Marisa e Pedro Jorge: «É porque já lhe passou pela cabeça»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:46
06:18
Cristina Ferreira sobre possível afastamento de Marisa e Pedro Jorge: «É porque já lhe passou pela cabeça»
Hoje às 10:46
00:25
Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»
Hoje às 10:03
05:39
Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»
Hoje às 10:05
05:39
Cláudio Ramos acredita no reatamento de Liliana Zé: «Uma relação com projetos de futuro não deve acabar pelo desejo sexual»
Hoje às 10:05
05:39
Cristina Ferreira sobre confessionário com Liliana e Fábio: «Ela não estava à espera de uma resposta do Fábio»
Hoje às 10:07
08:54
Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»
Hoje às 10:17
07:50
Cristina Ferreira defende Liliana: «Isto é assim tanto tempo?»
Hoje às 10:26
07:50
Cláudio Ramos sobre críticas a Liliana: «Acho mal que apontemos o dedo a uma miúda de 22 anos, quando todos já fizemos pior do que isto»
Hoje às 10:28
03:13
Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»
Hoje às 10:30
03:03
Cláudio Ramos condena atitude de Fábio com Liliana na gala: «Teve um comportamento egoísta com ela»
Hoje às 10:36
06:18
Gonçalo Quinaz faz comentário polémico sobre o «Secret Story 9»: «Sei que vou ser censurado por dizer isto»
Hoje às 10:45
06:18
Gonçalo Quinaz sobre Marisa e Pedro Jorge: «Eu não acredito que este casal fique junto»
Hoje às 10:46
03:37
Sandro reage a críticas dos comentadores: «Não concordo com os comentários da Bruna e do Flávio»
Hoje às 11:22
03:37
Sandro conta como Cristiano Ronaldo reagiu à sua entrada no «Secret Story 9»
Hoje às 11:23
03:37
Sandro recusa-se a partilhar informação sobre Cristiano Ronaldo: «Isso é entre nós»
Hoje às 11:23
06:59
Sandro comenta a relação de Fábio e Liliana: «O Fábio gosta mesmo da Liliana»
Hoje às 11:39