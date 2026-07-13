Cristina Ferreira sobre possível casal no “Big Brother Verão”: “É uma relação forçada?”

No “Dois às 10”, Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam as mais recentes novidades do “Big Brother Verão”, com destaque para a crescente proximidade entre dois concorrentes que tem dado que falar. Em estúdio, Cristina Ferreira lança a questão: “É uma relação forçada?”, dando o mote para um debate sobre a autenticidade da ligação e as verdadeiras intenções dos concorrentes dentro da casa mais vigiada do país.