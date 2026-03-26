VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cristina Ferreira sobre Sara: “A Sara aponta o dedinho à Ariana porquê?”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam os últimos acontecimentos no “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram os últimos dias.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:18
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

Hoje às 12:44

Letícia ficou irreconhecível após ter sofrido um AVC aos 38 anos

Hoje às 12:03

Os 38 anos, ninguém espera que lhe aconteça isto

Hoje às 11:53

Cristina Ferreira expõe momento com a mãe de Diogo antes de ir para o ar: “Era uma mãe desesperada que eu tinha nos braços”

Hoje às 11:50

Cristina Ferreira para a mãe de Diogo: “Não condeno o seu filho”

Hoje às 11:50

“Vi dois comentadores a dizer que o filho era um cotonete”: mãe de Diogo expõe a Cristina Ferreira comentários que a desagradaram

Hoje às 11:50

Após polémica, mãe de Diogo considera que o filho pode perder o lugar no futebol

Hoje às 11:43
MAIS

Mais Vistos

Mãe de Diogo revela que um acontecimento gerou oposição da família de Eva ao namoro

Hoje às 11:36

Cristina Ferreira revela posição de Cláudio Ramos sobre polémica entre Diogo, Eva e Ariana: “Já prometeu”

Hoje às 09:58

Cristina Ferreira revela pedido do público em relação a Ariana

Hoje às 10:27

Cristina Ferreira sobre Ariana: “A miúda está sozinha”

Hoje às 10:10

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

Hoje às 17:00

A Páscoa está quase aí: aprenda a preparar este folar em 5 minutos

Hoje às 15:00

Nunca faríamos um bolo com este ingrediente, até provarmos: veja a receita

Ontem às 17:00

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

24 mar, 16:00

Fora do Estúdio

"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

Hoje às 16:23

Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

Hoje às 16:00

Secret Story. Após admitir que mentiu, Ariana faz acordo com Diogo para o pós-programa

Hoje às 09:50

Já chegou a Hollywood e virou canção. O triângulo de Eva, Diogo e Ariana está em todo o lado

Ontem às 16:16

Fotos

Provámos esta tarte de framboesas e ficámos sem palavras: veja a receita

Hoje às 17:00

"Voz" do Secret Story abre exceção e revela informação pessoal em direto

Hoje às 16:23

Prisão de Ruben Aguiar foge ao previsto: cantor não previa, mas já dormiu na prisão

Hoje às 16:00

O que levou a família de Eva a opor-se ao namoro com Diogo? Mãe de Diogo explica

Hoje às 15:45