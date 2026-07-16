No "Dois às 10", Cristina Ferreira reage à troca de argumentos de Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim.
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Cristina Ferreira sobre troca de argumentos de Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz: “Isto foi um momento de televisão”
- Dois às 10
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