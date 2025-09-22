No «Dois às 10», mergulhamos no universo do «Secret Story 9», que estreou na semana passada e já está a dar muito que falar. A casa está ao rubro, repleta de surpresas, emoções e polémicas. Ontem assistimos à 2.ª gala, marcada por momentos intensos e decisões surpreendentes. Para comentar e analisar tudo o que aconteceu, recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem opiniões, revelações e previsões sobre os próximos capítulos desta edição explosiva.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Cristina Ferreira sobre Zé, namorado de Liliana: «Acho que está aflito»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:19
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:52
Cristina Ferreira sobre Zé, namorado de Liliana: «Acho que está aflito»
Hoje às 10:19
04:53
Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»
Hoje às 09:58
04:53
Cinha Jardim sobre Pedro Jorge e Ana: «Ele está a gostar desta rapariga»
Hoje às 09:59
04:53
Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story 9»: «Foi o melhor jogador naquela casa»
Hoje às 09:59
04:54
Comentador reage a polémica no «Secret Story 9»: «A noite foi negra para o Fábio e para a Liliana»
Hoje às 10:11
05:52
Comentadores acreditam que Liliana está interessada em Fábio: «Não tem controlo sobre a situação»
Hoje às 10:18
02:20
Bruno quebra silêncio e deixa Liliana em brasa: «Não pode ter namorado»
Hoje às 10:22
02:20
Frustrada e em lágrimas, Liliana levanta-se na direção de Marisa Susana e concorrentes veem-se obrigados a intervir
Hoje às 10:23
02:20
Após o fim da gala, concorrentes ficam de boca aberta com esta frase de Fábio
Hoje às 10:24
00:51
Cristina Ferreira esclarece avião com mensagem para Liliana, que ficou viral
Hoje às 10:29
08:13
Gonçalo Quinaz sobre frase polémica de Fábio: «Eu fico parvo a ouvir um rapaz desta idade a dizer…»
Hoje às 10:34
04:56
Segredo de concorrente é revelado e deixa todos em choque: «É uma quebra de preconceitos»
Hoje às 10:41
04:56
Esta frase de Mariana, concorrente do «Secret Story 9», não passou despercebida a Cristina Ferreira
Hoje às 10:42
02:17
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «Foi dos pós-gala mais intensos de sempre num reality»
Hoje às 10:45
10:25
Saiba que alimentos escondem açúcar. Vai surpreender-se com um deles
Hoje às 10:56
10:25
Nutricionista denuncia o açúcar oculto num pastel de nata, tido como o melhor bolo
Hoje às 11:01