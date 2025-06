Cristina Ferreira sublinha: «Ela é mãe de um filho autista»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco comentam os rumores sobre uma possível gravidez de Carolina Deslandes, analisando as recentes aparições públicas da cantora e os sinais que levantaram suspeitas entre os fãs. Durante a conversa, Cristina Ferreira aproveita para destacar o lado mais pessoal e íntimo da artista, sublinhando: «Ela é mãe de um filho autista», lembrando os desafios e a força com que Carolina tem gerido a maternidade, especialmente num contexto que exige dedicação, amor e resiliência. A apresentadora elogiou ainda a forma como a cantora tem usado a sua visibilidade para sensibilizar para esta realidade.