Cristina Ferreira surpreende ao mostrar os pés em direto e desabafa: «Eu até gosto do meu pé, mas isto não sai!»

Carla Anes

Hoje às 10:45

No «Dois às 10», Cláudio Ramos, Cristina Ferreira e a podologista Sofia Ferreira conversam sobre saúde dos pés. Cláudio Ramos mostra os seus pés para comparação com modelos anatómicos, revelando uma estrutura óssea específica. A podologista, Sofia Ferreira, aconselha a comprar calçado ao final do dia, devido ao edema natural, e a não tentar adaptar o pé ao sapato. Cristina Ferreira partilha a sua experiência com calos que nunca desapareceram, devido a uma coleção de sapatos apertados que usou no passado, e recebe o conselho de hidratar os pés para reduzir a fricção. A podologista ainda reforça a importância de não remover completamente os calos para proteção e alerta para não usar calçado apertado. Saiba mais em TVI Player