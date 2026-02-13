Cristina Ferreira tem um semáforo à porta de casa: «Está vermelho, não entram»

No “Dois às 10”, recebemos Susana Dias Ramos, sexóloga, para uma conversa aberta e esclarecedora sobre amor, sexo e sentimentos. Numa rubrica dedicada às relações, falamos sem tabus sobre os desafios da vida a dois, a importância da comunicação, a intimidade, o desejo e as emoções que moldam as nossas ligações. Um espaço de partilha e reflexão, onde todas as perguntas são bem-vindas e onde procuramos compreender melhor o que nos une — e, por vezes, nos afasta — nas relações.