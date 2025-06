Cristina Ferreira foi convidada para ir até ao Pavilhão de Portugal, na Expo 2025, que decorre em Osaka, no Japão. Num vídeo partilhado no instagram, a apresentadora assinala o facto histórico com a atuação de Carminho. Em 1970, foi Amália Rodrigues quem encantou em terras nipónicas e em 2025 Carminho.