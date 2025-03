Cuca Roseta tem novo amor - Adriano Silva Martins avança: «A Cuca está no Brasil mas não está sozinha...»

Carla Anes

Hoje às 10:36

No «Dois às 10», a vida amorosa de Cuca Roseta está a dar que falar! Após o divórcio de João Lapa, a fadista reencontrou o amor ao lado de Manu Rodrigues, professor de yoga. Os comentadores do programa não tardaram em expressar o seu carinho por Cuca, desejando-lhe toda a felicidade nesta nova fase. A relação de 9 anos com João Lapa, marcada pela distância devido ao trabalho dele, chegou ao fim, mas as memórias do casamento, onde Cuca cantou, permanecem. A ligação de Cuca ao yoga, inclusive com a irmã também a praticar, pode ter sido o elo que a uniu a Manu. Cinha Jardim afirmou: «Encontraram-se e estão muito bem». Resta agora acompanhar os próximos capítulos desta história de amor!