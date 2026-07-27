No «Dois às 10», os comentadores alertam para os "vulcões adormecidos" da casa do "Big Brother Verão", apontando um concorrente que ainda não mostrou todo o seu potencial no jogo. A conversa entre Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins deixa no ar a expectativa de que este seja o nome capaz de surpreender nas próximas semanas.
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«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa
- Dois às 10
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