VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa

No «Dois às 10», os comentadores alertam para os "vulcões adormecidos" da casa do "Big Brother Verão", apontando um concorrente que ainda não mostrou todo o seu potencial no jogo. A conversa entre Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins deixa no ar a expectativa de que este seja o nome capaz de surpreender nas próximas semanas.

  • Dois às 10
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

19:38

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Hoje às 12:37
06:42

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Hoje às 12:26
01:44

Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão

Hoje às 09:59
03:15

Treinador do Rio Ave encontrado morto - Amigos e clube lamentam perda trágica

15 jan 2025, 14:06
09:09

«Cuidado com os vulcões adormecidos»: Este concorrente do Big Brother Verão poderá ser uma grande surpresa

Hoje às 10:26
11:19

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver e vestir uma roupa bonita»

22 jul, 11:12

Vídeos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Hoje às 12:37

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Hoje às 12:26

Após expulsão do Big Brother Verão, Joaquim confessa: «É comum pessoas com hiperatividade sentirem que não são tão capazes»

Hoje às 12:21

Imagens inéditas do casting de Joaquim para o Big Brother Verão: «Fiquei muito mal após o final de uma relação»

Hoje às 12:16

Após sair do Big Brother Verão, Joaquim faz descoberta que o surpreendeu: «Não fazia ideia»

Hoje às 12:11

Para Joaquim, estes são os concorrentes mais falsos do Big Brother Verão

Hoje às 12:05

Após expulsão do Big Brother Verão, Joaquim recebe grande surpresa

Hoje às 11:50
MAIS

Mais Vistos

Funcionária da creche que deixou bebé no carro quebra silêncio

Hoje às 12:37

Para Joaquim, este é o possível vencedor do Big Brother Verão

Hoje às 12:26

Já não é só Nuno. Cláudio Ramos tem outro concorrente preferido no Big Brother Verão

Hoje às 09:59

Treinador do Rio Ave encontrado morto - Amigos e clube lamentam perda trágica

15 jan 2025, 14:06

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Há 2h e 54min

Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

Hoje às 14:39

Judite Sousa mostra registo raro com alguém muito especial: «A única fotografia que tenho»

Hoje às 11:22

Entre as imagens da festa dos 40 anos de Catarina Siqueira, há uma com Ruy de Carvalho que está a emocionar os fãs

Hoje às 10:41

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

De coração ocupado. Filho de Jorge Jesus celebra aniversário e recebe declaração de amor da namorada

Há 2h e 54min

Funcionária da creche quebra silêncio e revela a sua versão sobre a morte da bebé esquecida no carro

Há 3h e 18min

Já não esconde o amor. Pimpinha Jardim partilha primeira fotografia com o namorado

Hoje às 14:39

Após expulsão do Big Brother Verão, Cristina Ferreira deixa Joaquim surpreendido com revelação: «Não fazia ideia»

Hoje às 12:04