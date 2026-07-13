Curva da Vida de concorrente gera controvérsia e Cristina Ferreira reage com indignação

No “Dois às 10”, a Curva da Vida de um dos concorrentes do “Big Brother Verão” está em destaque depois de gerar controvérsia e dividir opiniões. Cristina Ferreira reage com indignação às críticas, enquanto Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz analisam o impacto do testemunho e debatem os limites dos comentários feitos sobre um momento tão pessoal e emotivo.