Da morte à vida: chegou a pesar 34 quilos, durante duas decadas Susana vomitava tudo o que comia

No «Dois às 10», conhecemos a história de Susana. Desde os 13 que Susana é perseguida pelos fantasmas da anorexia e de distúrbios alimentares. Viveu 20 anos longe da sociedade, vomitava tudo o que comia e o corpo foi definhando… Em 2022, ganhou força para lutar e conseguiu sobreviver. Hoje, com 51 anos, ainda está a recuperar e a aprender a viver... Susana contou-nos como viveu 20 anos refém de vários distúrbios alimentares que a deixaram débil e sem saúde. Tudo o que comia deitava fora a seguir e chegou a pesar apenas 28 quilos. Hoje, admite que a doença se apoderou dela e que era muito má para toda a gente, tendo afastado todos os amigos e família.