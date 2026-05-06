Da política à música: José Luís Carneiro surpreende todos ao tocar acordeão em direto

No “Dois às 10”, recebemos José Luís Carneiro para conhecer melhor o homem por detrás da liderança do Partido Socialista. Numa conversa intimista e esclarecedora, vamos explorar o seu percurso político, as suas convicções e os desafios que enfrenta na atualidade, revelando também o lado mais pessoal de uma das figuras centrais da política portuguesa.