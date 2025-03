Daniel Gregório conta o que ninguém sabe sobre o pedido de casamento: «As amigas tiveram que ajudar porque...»

Carla Anes

Há 1h e 56min

No «Dois às 10», Daniel Gregório revelou os detalhes do planeamento do pedido de casamento a Liliana Filipa. O empresário confessou que contou com a ajuda das amigas de Liliana na escolha do anel de noivado perfeito e na organização da surpresa no Rio de Janeiro. Saiba mais em TVI Player