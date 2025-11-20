Daniel Gregório e Liliana Filipa em separação? As mais recentes novidades no caso

No «Dois às 10», as Conversas de Café analisam o caso que está a marcar a imprensa cor-de-rosa: a alegada separação de Daniel Gregório e Liliana Filipa. Depois da polémica traição ter vindo a público, o painel de comentadores revela as mais recentes novidades sobre o estado da relação, os rumores da venda da mansão e as declarações de Liliana Filipa que confirmam estar a recorrer a terapia para lidar com a situação.