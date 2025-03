Daniela revela agressões do padrasto: «As agressões aconteciam à noite e com a minha mãe em casa»

Carla Anes

Hoje às 11:53

No «Dois às 10», Daniela partilha um relato doloroso sobre as agressões sofridas pelo padrasto durante a infância. As agressões, que ocorriam à noite com a mãe presente, marcaram-na profundamente. Um dos episódios mais chocantes foi quando ele a queimou, levando-a ao hospital. «Chorei muito. Em silêncio, mas chorei», recorda. A tia desempenhou um papel fundamental ao ajudá-la a denunciar os abusos. Após a denúncia, o padrasto desapareceu. O pai, ao saber do ocorrido, ficou devastado e iniciou uma luta para obter a guarda da filha. Daniela, traumatizada, foi internada e, posteriormente, optou por viver com a avó, buscando um refúgio seguro. A relação com o pai, apesar de fortalecida, carregava o peso das memórias dolorosas. Saiba mais em TVI Player