Daniela Santos lança duras críticas a Liliana: «Sou solidária com o Zé»

No «Dois às 10», Daniela Santos partilhou um dos momentos mais especiais da sua vida: a concretização do sonho de abrir a sua própria escola de dança. Em outubro, a bailarina dá início a esta nova etapa com aulas para todas as idades, cumprindo o desejo que sempre teve — pôr Portugal a dançar.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:43
