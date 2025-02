David Maurício e Gabriel Sousa analisam o jogo de Inês e Miguel Vicente: «Ela está 55 anos luz à frente!»

Carla Anes

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», David e Gabriel analisaram os jogos de Inês e Miguel no «Secret Story - Desafio Final». Gabriel elogiou a estratégia de Inês, considerando-a muito mais experiente no jogo do que Miguel. Apontou que Inês sabe controlar os seus impulsos e jogar de forma mais inteligente, enquanto Miguel tende a ultrapassar os limites. David concordou com a análise, destacando a inteligência de jogo de Inês, que está «55 anos luz à frente». Gabriel acrescentou que aprecia a forma como Inês joga e que Miguel, apesar de ser um bom jogador, não consegue controlar os seus impulsos da mesma forma.

