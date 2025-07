De atleta olímpico a vencedor do «Dança com as Estrelas»: Nelson Évora partilha novidades da sua recente aventura

No «Dois às 10», Nelson Évora abre o coração e partilha as novidades da sua recente aventura. Depois de uma carreira brilhante no atletismo, o campeão português fala sobre o seu mais recente desafio, a experiência transformadora da paternidade e os planos que tem para o futuro. Aos 40 anos, Nelson revela como equilibra a vida familiar com a vontade de continuar a saltar — dentro e fora das pistas.