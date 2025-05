De bancário a chef reconhecido pelo guia Michelin. Ainda se lembra de Luís Portugal?

No «Dois às 10», Luís Portugal partilha a sua inspiradora jornada desde a sua inesperada inscrição no Masterchef até ao reconhecimento do seu restaurante pelo guia Michelin. A aventura começou quando um amigo o inscreveu no programa, sem que ele tivesse qualquer conhecimento prévio. A experiência no Masterchef foi uma maratona de aprendizagem e desafios, onde Luís descobriu a sua paixão pela cozinha. Hoje, o seu restaurante é um sucesso, sendo recomendado pelo guia Michelin. Luís Portugal é um exemplo de como a paixão e a dedicação podem levar ao sucesso.Saiba mais em TVI Player