No “Dois às 10”, ficamos a conhecer a história inspiradora do homem por detrás do “Doutor Finanças”. Antes do sucesso, há um Rui que nunca gostou da escola, começou a trabalhar como pizzeiro e entrou na banca como estafeta, função que acredita ter feito melhor do que ninguém. Depois de passar por vários departamentos e perceber que não iria evoluir mais, decidiu arriscar e criar a sua própria empresa. Em 2014 fundou a Doutor Finanças, um projeto que lhe permite ajudar pessoas e que mudou a sua vida. De estafeta a CEO e de CEO a Chairman, Rui prova que não é preciso ter formação superior para concretizar sonhos — porque sonhar alto custa exatamente o mesmo que sonhar baixo.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
De estafeta de pizzas a empresário de sucesso. Eis o segredo para construir um negócio infalível
- Joana Lopes
- Hoje às 11:19
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:24
De estafeta de pizzas a empresário de sucesso. Eis o segredo para construir um negócio infalível
Hoje às 11:19
03:24
Gonçalo Quinaz revela que Cinha Jardim tem um novo amor: «Nunca mais te digo nada»
Hoje às 10:00
03:03
Gonçalo Quinaz expõe nova relação de Cinha Jardim e esta reage: “Ele já contou tudo”
Hoje às 10:16
08:29
Cláudio Ramos acusa figura pública de ser “interesseira” e gera agitação no estúdio
Hoje às 10:31
02:55
Comparada a um centro comercial, casa de 35 milhões de euros de Cristiano Ronaldo vai estar à venda
Hoje às 10:35
04:23
Era esperado e acabou por se confirmar. Ex-concorrente de reality shows anuncia separação
Hoje às 10:41
08:52
Indignado, Cláudio Ramos defende Noélia: “Vi humilharem a Noélia e a Noélia está no meu coração”
Hoje às 10:50
08:52
Gonçalo Quinaz critica atitude de Noélia com Filipe Delgado: “Fez-lhe a vida num inferno”
Hoje às 10:51
04:32
Piada de Ruben Boa Nova no parto de Tatiana deixa apresentadores às gargalhadas
Hoje às 10:57
04:32
Tatiana Boa Nova recorda ansiedade durante o parto do segundo filho: “Deixava de ouvir o coração”
Hoje às 10:58
06:56
Filho de Ruben e Tatiana Boa Nova surpreende Cláudio Ramos com recado: “Esta é para o Cláudio”
Hoje às 11:06
07:23
Dificilmente este rosto lhe é estranho. Conhecido como “Doutor Finanças”, tem uma história inacreditável por detrás do se conhece
Hoje às 11:25
03:22
Leucemia do filho mais novo obrigou Matilde a afastar-se de casa
Hoje às 11:44
08:41
Comovida, Matilde revela a dor de ter estado ausente dos filhos devido a outro- “Culpei-me muito”
Hoje às 11:54
01:34
Agradecimento à mãe faz três crianças desabarem a chorar
Hoje às 11:55
05:10
Marisa e Pedro são surpreendidos pelo pai dele e ela não contém as lágrimas
Hoje às 11:56