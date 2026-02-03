VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Susana, que decidiu trocar a profissão de esteticista por uma carreira pouco convencional: tornar-se agente funerária. Desde os cinco anos, quando assistiu ao velório e funeral da avó materna, que a morte despertou nela interesse e curiosidade. Hoje, trabalha com o marido na “Funerária Vialonga”, onde monta capelas, prepara os falecidos e realiza transportes, mostrando que seguir caminhos inesperados pode transformar vidas e dar sentido aos momentos mais delicados da existência.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 0min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»

Há 55 min

André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”

Há 1h e 7min

Cláudio Ramos confronta André Ventura sobre cartazes dirigidos à comunidade cigana

Há 1h e 9min

Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?”

Há 1h e 15min

André Ventura garante: “Se vencer, será a maior mudança no sistema político desde o 25 de abril”

Há 1h e 17min

André Ventura apela aos portugueses: “Deem-me uma oportunidade”

Há 1h e 18min

André Ventura condena falta de eletricidade em várias zonas do país: “Isto não é a Guiné-Bissau nem Madagáscar”

Há 1h e 24min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."

Ontem às 11:07

Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”

Ontem às 11:46

Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»

Ontem às 11:52

Gonçalo Quinaz contesta expulsão de Sara Santos: “Tanto a Sara como a Noélia foram melhores recrutas que o Melo e o Rui Freitas”

Ontem às 10:29

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fora do Estúdio

Sara Barradas e José Raposo têm motivos para sorrir: «Mesmo perante todas as adversidades»

Há 2h e 1min

Noivo de Maria Botelho Moniz afetado pela depressão Kristin: «Recuperar o que é possível»

Há 3h e 42min

É aqui que Cristina Ferreira recarrega energias todos os fins de semana: «As saudades que eu tinha disto»

Ontem às 09:33

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

30 jan, 09:27

Fotos

Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega

Há 17 min

Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: «Uma democracia é uma democracia»

Há 1h e 3min

Powerbank de longa duração com lanterna LED é ideal para viagens e emergências

Há 1h e 6min

Sara Barradas e José Raposo têm motivos para sorrir: «Mesmo perante todas as adversidades»

Há 2h e 1min