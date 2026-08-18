De estudante de medicina a pasteleira: a reviravolta de Inês ao lado da avó Elisabete

No «Dois às 10», conhecemos a história de Inês, que deixou o curso de medicina, que frequentou durante dois anos na Hungria, depois da morte de um amigo de infância em 2022, um momento que a fez repensar todo o rumo da vida. Depois de viajar pelo Egito e pela Ásia e de tirar um curso de cake design, decidiu abrir a pastelaria "Nesi", em conjunto com a avó Elisabete, de 78 anos, recuperando as receitas tradicionais que já tinham dado fama à tia-avó Leopoldina, antiga proprietária da "Casa das Nozes". Juntas, avó e neta juntam tradição e inovação, criando desde nozes doradas até cookies inspiradas em Nova Iorque.