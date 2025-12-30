No «Dois às 10», conhecemos a história de Joaquim que conta que as pessoas tinham pena dele quando o viam e que se sentia um monstro quando se via ao espelho. Refere que a malformação vascular o acompanha desde nascença, mas só em 2019 é que começou a crescer e a infetar. Confessa que deixou de ter qualidade de vida, ficou fraco e os problemas começaram. Evitava sair de casa, isolava-se. Hoje diz que tenta esquecer o Joaquim de antigamente. É feliz e um novo homem
De «monstro» a um novo homem: A emocionante transformação que impressionou Cláudio Ramos e Cristina Ferreira
- Há 2h e 33min
