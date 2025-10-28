VÍDEO SEGUINTE
De “Pequenos Gigantes” à banda sonora de “Terra Forte”: Beatriz Teixeira cumpre 'profecia' de Goucha e David Carreira

Beatriz Teixeira é um nome que começa agora a dar que falar — mas o seu talento já tinha sido notado há mais de uma década. A jovem cantora, que aos 11 anos encantou o público no programa “Pequenos Gigantes”, regressa agora à televisão da mesma estação, desta vez como intérprete da canção “Miragem”, tema que integra a banda sonora da nova novela da TVI, “Terra Forte”

  • Hoje às 13:20
