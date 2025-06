De presumível finalista à expulsão: Nuno Brito não deixa nada por dizer a Cláudio Ramos - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», a expulsão de Nuno do Big Brother continua a gerar debate. Com 47% dos votos, a sua saída surpreendeu muitos, incluindo comentadores que o viam como um dos protagonistas da edição e potencial finalista. A sua prestação no jogo foi alvo de diversas opiniões, com alguns a considerarem-no injustiçado. Nuno Brito esteve à conversa com Cláudio Ramos e começou por revelar ter ficado surpreendido com o feedback positivo que recebeu após a sua saída. Dentro da casa, Nuno sentiu que as pessoas não gostavam dele e que faltava apoio. Descreveu a falta de pessoas com personalidade e caráter que defendessem as suas posições, notando uma mudança de atitude por parte de alguns colegas ao longo do jogo. Apesar das críticas, Nuno garante que se manteve fiel às suas convicções. Questionado sobre se em algum momento pareceu ter desistido, Nuno explicou que a sua aparente desistência era, na verdade, uma estratégia de gestão de stress. Nada ficou por dizer nesta conversa, nem o esclarecimento dos rumores de que o ex-concorrente já conhecia Lisa antes de entrar no «Big Brother». Saiba mais em TVI Player