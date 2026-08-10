De regresso, Cristina Ferreira destaca pormenor no visual de Cláudio Ramos que poucos repararam

No “Dois às 10”, Cristina Ferreira está de regresso à televisão e não deixou passar despercebido um pormenor no visual de Cláudio Ramos. Durante o programa, a apresentadora reparou num detalhe que acabou por chamar a atenção e que, até então, tinha passado despercebido a muitos espectadores. O momento gerou comentários entre os dois e destacou uma vez mais a cumplicidade que os une em televisão.