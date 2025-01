DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

De sem-abrigo a empresária de sucesso: «Eu não desisti» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Ontem às 11:55

No «Dois às 10», Daniela Simões partilha a sua história de vida marcada por dificuldades na infância e adolescência, incluindo a experiência da fome e como isso moldou a sua força e resiliência. A convidada expressa a sua gratidão pela oportunidade de partilhar a sua história no programa. Daniela superou a adversidade de viver na rua e criou o seu próprio negócio de limpezas. Aos 28 anos, Daniela gere a sua empresa e demonstra que é possível dar a volta por cima com trabalho árduo e determinação.