De Susana Gravato ao bombeiro que agrediu a mulher: estes foram os crimes que chocaram o País em 2025

No «Dois às 10», dedicamos a rubrica de Atualidade a um balanço dos casos criminais que marcaram o ano de 2025. Entre os crimes que mais chocaram o País, recordamos a trágica morte de Susana Gravato, vereadora da Câmara de Vagos, cujo filho de 14 anos é o principal suspeito do homicídio. Um caso que deixou a comunidade em choque e levantou questões profundas sobre a violência juvenil e a saúde mental.

Analisamos também o mediático caso do bombeiro de Machico, na Madeira, que foi filmado a agredir violentamente a mulher na presença do filho de nove anos. O painel de comentadores debate os contornos desta investigação de violência doméstica, marcada recentemente pela decisão da vítima em perdoar o agressor em tribunal, o que levou à suspensão do processo criminal. Um resumo necessário sobre a justiça e os episódios de violência que dominaram as manchetes ao longo do ano.

