Demência tornou Sandra completamente dependente com apenas 44 anos

No «Dois às 10», conhecemos a emocionante história de Sandra e Bruno, um casal que construiu uma vida marcada pelo amor, dedicação e união familiar. Casados há 28 anos, sempre lutaram lado a lado para proporcionar uma vida feliz aos filhos. No entanto, há cerca de três anos, começaram a surgir sinais de uma doença que mudaria tudo. Em maio do ano passado, Sandra, com apenas 45 anos, foi diagnosticada com uma demência rara que lhe retirou a autonomia e transformou completamente a rotina da família. Hoje, é o marido Bruno e os filhos que cuidam, com ternura e coragem, desta mulher que continua a ser o coração da casa, apesar de todos os desafios.