"Demorei, mas acertei": Cláudio Ramos fala de amor e de como é importante estar aberto aos outros

No “Dois às 10”, falamos de uma realidade que ainda surpreende muitos: a vida de solteiro. Num tempo em que tudo parece girar em torno do amor a dois, recebemos alguns solteiros para uma conversa descontraída e sem tabus sobre as vantagens, os desafios e as escolhas de quem está sozinho. Será que a liberdade compensa tudo ou há momentos em que faz falta alguém para aquecer os pés nas noites mais frias?