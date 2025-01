DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Denise partilha diagnóstico de diabetes tipo 1 da filha: «Ela perguntou-me se ia ser para sempre»

Carla Anes

Hoje às 11:20

No «Dois às 10», Denise partilha a experiência do diagnóstico de diabetes tipo 1 da sua filha mais velha, Sofia. Explica como abordou a situação com a filha, usando uma metáfora para explicar a necessidade de picadas e medicação. Denise expressa a esperança de que Sofia aceite a doença e viva uma vida normal, sem sentir a necessidade de esconder a sua condição.