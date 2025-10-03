VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto

No «Dois às 10», comentamos o desfecho do processo judicial entre Joana Marques e os Anjos. A humorista foi absolvida e vamos analisar o impacto desta decisão, os contornos do processo e as repercussões para todos os envolvidos.

  • Joana Lopes
  • Há 51 min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Atualidade

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Há 27 min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Há 31 min

Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida

Há 47 min

Terror vivido em cidade portuguesa: idoso assaltado em casa foi agredido e até lhe cortaram um dedo

Ontem às 12:43

Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»

1 out, 12:40

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

30 set, 12:25

Ralhou com o filho de 9 anos por estar a brincar na rua e acabou assassinada por este

29 set, 12:20
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»

Há 2h e 24min

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Ontem às 11:42

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Ontem às 09:56

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

Ontem às 10:33

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

1 out, 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

1 out, 14:30

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Ontem às 17:00

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Ontem às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

1 out, 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

1 out, 16:44

Fotos

A última publicação de Luís Aleluia preocupou o filho: «Fui a correr para casa»

Há 46 min

«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir

Há 51 min

Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante

Há 1h e 52min

Já ninguém varre! Este robot faz tudo sozinho por menos de 100 euros

Ontem às 20:11