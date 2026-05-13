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Depois das férias, Eva Pais regressa a Portugal e fica em choque

Eva Pais já regressou a Portugal depois de uns dias de férias em Málaga com a irmã, e foi surpreendida com a realidade do País.

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