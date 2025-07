Depois de acabar relação com ex-concorrente do Big Brother, cantora das Bombocas volta a ter o coração ocupado

No «Dois às 10», Elas são doces mas não engordam. Uma dupla no feminino que já leva quase 30 anos a cantar de norte a sul. As Bombocas nasceram nos anos 90 e de colegas viraram amigas. Paula para além de encantar os palcos com o seu jeito de irreverente e animado é enfermeira. O sonho da medicina sempre andou de braços dados com a música Rita, a mulher dos cabelos louros e encaracolados a artista que enche os palcos, já conquistou não só os palcos, mas também quem vai ao seu espaço de estética é caso para dizer temos artista as Bombocas não querem cá calorias, porque derretem o público ao som das mais variadas canções.