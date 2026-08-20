Depois de anos dependente de drogas, Rui faz confissão: “Acabei de gastar, neste último ano, 60 mil euros em cocaína”

No “Dois às 10”, contamos a história de Rui, um homem que quase não se lembra de uma vida sem drogas. Foram cerca de 20 anos a viver como um adito funcional, até ao momento em que decidiu dar a volta por cima. Um caminho de luta, superação e, acima de tudo, amor — com Sónia a desempenhar um papel fundamental nesta mudança e na história dos dois.