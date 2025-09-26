VÍDEO SEGUINTE
Depois de chegarem ao seu casamento de camião, Diana e Micael abriram uma empresa de camiões

No «Dois às 10», recebemos Diana e Micael Sequeira para partilharem connosco uma verdadeira história de amor sobre rodas. Conheceram-se ainda adolescentes, na escola, e o destino voltou a uni-los durante a tropa, onde nasceu uma paixão que já dura há mais de duas décadas. O casamento foi tão especial quanto inesperado: aconteceu na passagem de ano de 2009 e contou com a chegada do noivo de camião. Depois de 15 anos a viver na Suíça, onde construíram vida e família, regressaram a Portugal com as filhas, Francisca e Camila, e criaram juntos uma empresa de camiões. Hoje, celebram um percurso de amor, cumplicidade e muitos quilómetros partilhados lado a lado.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 18min
