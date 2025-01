DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Depois de conquistar a internet «Mega Mário» conquista Cristina Ferreira e Cláudio Ramos

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», Mário, um empreendedor online, partilhou a sua história de sucesso com a venda de eletrodomésticos e produtos eletrónicos. Cristina Ferreira mostrou-se impressionada com o projeto.