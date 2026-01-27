No “Dois às 10”, conhecemos a história de Diogo, um jovem atleta de futsal cuja vida mudou num instante. Era um dia de abril, com sol, aparentemente igual a tantos outros. Rumo a mais um treino, decidiu quebrar a rotina e trocar o carro pela mota, escolhendo um percurso diferente. Bastaram menos de 500 metros para o destino intervir de forma cruel: um despiste violento que o deixou em perigo de vida e com marcas que o acompanham para sempre.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos
- Joana Lopes
- Hoje às 11:53
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:10
Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos
Hoje às 11:53
07:02
Após 15 anos de casamento, Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade
Hoje às 10:15
01:29
Alexandra Lencastre surpreende todos: “Posso dar uma novidade?”
Hoje às 11:15
01:29
Cristina Ferreira revela curiosidade sobre o nome de Alexandra Lencastre que quase ninguém sabe
Hoje às 11:17
02:49
Projeto junta Alexandra Lencastre e Diogo Infante no amor
Hoje às 11:20
02:49
Diogo Infante sobre Alexandra Lencastre: “Se fossemos casados na vida real, o casamento tinha durado muito pouco”
Hoje às 11:24
03:02
Diogo teve um acidente de mota que o deixou paraplégico: “Nunca fui por aquele caminho e naquele dia fui”
Hoje às 11:43
01:07
Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime
Hoje às 13:06