No “Dois às 10”, conhecemos a história de Daniela, que aos 14 anos viveu o seu primeiro amor, mas também o primeiro choque de violência. Seis meses após começar a namorar, Daniela sofre o primeiro estalo, dando início a uma série de episódios de abuso que se prolongariam durante três anos.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras
- Joana Lopes
- Hoje às 12:00
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:16
Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras
Hoje às 12:00
00:51
Após perder o marido, Gisela continua a ser feirante para manter vivo o sonho que era dos dois
Hoje às 10:59
02:56
Gravidez ectópica pôs vida de Mafalda em risco
Hoje às 11:33
05:51
Mafalda foi obrigada a interromper gravidez: “É uma gravidez que não pode evoluir”
Hoje às 11:40
03:13
Com apenas 14 anos, Daniela recebeu o primeiro estalo do namorado: “Apertava-me o pescoço, dava-me pontapés, empurrava-me contra as coisas”
Hoje às 11:50
07:16
Dos 14 aos 17 anos, Daniela sofreu violência no namoro: “Sai daí que eu vou-te matar”
Hoje às 11:56
04:47
Após anos de violência no namoro, Daniela refez a vida ao lado de um amigo da adolescência
Hoje às 12:08
09:32
Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»
Hoje às 12:45