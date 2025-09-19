Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

No «Dois às 10», recebemos André, que partilha uma história de vida marcada pela ausência do pai biológico e por uma infância difícil ao lado de um padrasto muito rígido. As recordações dessa fase não são as melhores e, talvez por isso, o desejo de conhecer o pai verdadeiro sempre o acompanhou. No início deste mês, André decidiu enfrentar esse capítulo em aberto e percorreu 500 quilómetros para bater à porta daquele que nunca conheceu.