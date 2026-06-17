No “Dois às 10”, conhecemos a história de Lurdes, uma mulher que enfrenta uma dura batalha contra o mesmo cancro que levou a vida da filha. Depois de ter assistido à luta da filha contra a doença e de a perder, vê-se agora obrigada a enfrentar o mesmo diagnóstico, carregando consigo a dor da ausência e o peso de uma herança familiar marcada pelo cancro. Entre o luto e a própria luta pela vida, Lurdes encontra forças para seguir em frente e quer prestar uma sentida homenagem à filha, mantendo viva a sua memória todos os dias.
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Depois de perder a filha, Lurdes enfrenta o cancro que lhe tirou a vida
- Dois às 10
- Ontem às 11:50
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