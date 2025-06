Depois de saber de crime macabro, Cristina Ferreira deixa aviso: «Dizer aos outros o dinheiro que se tem é a pior coisa»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira comentou um crime macabro que chocou o país, refletindo sobre as motivações por trás do ato. Visivelmente impressionada com os contornos do caso, a apresentadora deixou um aviso direto aos telespectadores: «Dizer aos outros o dinheiro que se tem é a pior coisa». Cristina alertou para os perigos da ostentação e da exposição excessiva, sublinhando a importância da discrição em tempos em que a inveja e a cobiça podem ter consequências trágicas.